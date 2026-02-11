Александр Шпагин: Бич нашей режиссуры — спешка

— Фильм «Пророк» Феликса Умарова. Несмотря на быстрый темпоритм, это очень спокойная лента, с красивыми внятными паузами. Умаров — в своем роде открытие года. Никому не известный доселе молодой режиссер взял и представил какой-то совершенно новый кинематографический язык, великолепно и забавно совместив два дискурса, пушкинский и современный, да еще и сделал из этого рэп-мюзикл, что удивительно, хороший мюзикл. Потому что все остальные наши мюзиклы, особенно в театрах — это жалкие попытки сделать что-то в стиле Гладкова и Журбина 1970-х годов. Они, может быть, симпатичные, но там совершенно устаревшая музыка, если не сказать плохая. Я вообще считаю, что токи сейчас идут во дворе, в хип-хопе. Интересно, что эту музыку писал не только композитор Райан Оттер, как значится в титрах, а целая команда талантливых ребят, а возникает ощущение, что это сделал один человек — в фильме есть единая музыкальная стилистика, единое музыкальное пространство. Эта музыка очень хорошо ложится на невероятную, какую-то вихревую, завораживающую, пластическую режиссуру Умарова. Единственное, чего фильму, может быть, не хватило — так это концептуальности, мыслей. Но это настолько новый оригинальный кинематографический язык, что можно много простить. «Пророк» — это искусство для искусства.