План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины наносят массированные удары беспилотниками по Волгоградской области. Над регионом слышны взрывы, работают расчёты противовоздушной обороны. По предварительным данным, уничтожено уже более десятка воздушных целей. Грохот был слышен одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский.