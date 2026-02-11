Ричмонд
План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Об этом проинформировали в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины наносят массированные удары беспилотниками по Волгоградской области. Над регионом слышны взрывы, работают расчёты противовоздушной обороны. По предварительным данным, уничтожено уже более десятка воздушных целей. Грохот был слышен одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский.

