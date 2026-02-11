Ричмонд
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s вряд ли вернется в Россию

Владелец российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор считает, что американская компания McDonald’s вряд ли воспользуется правом на обратный выкуп своего прежнего бизнеса и вернется на российский рынок.

Как заявил бизнесмен, у него нет никаких контактов с прежним партнером.

— Мы не видим «поползновений» в плане возвращения. Сколько мы ни выходили на них, хотели пообщаться — все-таки работали вместе, но им запрещено с нами разговаривать. Контактов нет от слова «совсем», — сказал Говор в интервью РБК.

Он также отметил, что договор с McDonald’s предусматривал опцион на обратный выкуп бизнеса в течение 10−15 лет, но сейчас это вряд ли выгодно американской компании, а российская аудитория уже переключилась на «Вкусно — и точка».

Говор добавил, что его сеть по ряду показателей уже превзошла прежние результаты McDonald’s, внедряет больше новинок и отказалась от некоторых чрезмерных требований международной корпорации, сохранив при этом стандарты качества.

10 февраля прекратившая свою деятельность в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Такая информация содержится в электронной базе Роспатента. Соответствующий товарный знак может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.