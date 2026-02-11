Ричмонд
Хоккеистки сборной США разгромили Канаду со счётом 5:0 на Олимпийских играх

Женская сборная США разгромила Канаду со счётом 5:0 в матче группового этапа на Олимпийских играх в Милане. Победа вывела американцев на первое место в группе A, позиция Канады уточнится после игры с Финляндией 12 февраля.

Источник: Life.ru

Вратарь США Аерин Франкель отразила 20 бросков, Ханна Билка забила дважды, Эбби Мерфи оформила три передачи. Американки сразу взяли инициативу, используя отсутствие капитана Канады Мари-Филип Пулен. Первый гол состоялся на 03:45 после успешного розыгрыша в зоне соперника. Во втором периоде (17:18, 33:00) Билка увеличила преимущество. В третьем периоде (51:53) Лайла Эдвардс довела счёт до 5:0.

Канада сумела создать лишь несколько опасных моментов, а смена вратаря в конце третьего периода не изменила исход встречи.

Ранее сборная Словении завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. В составе команды выступали Ника Водан, Ника Превц, Анже Ланишек и Домен Превц. Соревнования проходили в два раунда. Словенцы лидировали в обоих, набрав 526,9 очка в первом и 542,3 во втором, суммарно набрав 1069,2 балла.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

