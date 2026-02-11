Хоккеистки сборной США разгромили Канаду со счётом 5:0 на Олимпийских играх

Ранее сборная Словении завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. В составе команды выступали Ника Водан, Ника Превц, Анже Ланишек и Домен Превц. Соревнования проходили в два раунда. Словенцы лидировали в обоих, набрав 526,9 очка в первом и 542,3 во втором, суммарно набрав 1069,2 балла.