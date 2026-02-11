Старт хоккейного турнира и восемь комплектов наград: день без россиян на ОИ

Также в среду стартует мужской олимпийский турнир по хоккею. В этот день состоятся игры Словакия — Финляндия (18:40), Швеция — Италия (23:10). Все соревнования пройдут на «Арене- Милано». В турнире примут участие 12 команд: в группу А вошли сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в квартете B выступят хоккеисты Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе С — команды США, Германии, Латвии и Дании. Три победителя групп и лучшая по рейтингу вторая команда выйдут сразу в плей-офф, еще две вторые и три третьих команд в своих квартетах поборются в предварительном раунде за выход в решающую часть турнира.