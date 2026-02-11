Старт хоккейного турнира и восемь комплектов наград: день без россиян на ОИ

МИЛАН, 11 февраля. /ТАСС/. Пятый медальный день Олимпиады подарит болельщикам розыгрыш восьми комплектов наград. В этот день российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, не примут участие в соревнованиях.
Первые олимпийские награды будут разыграны у горнолыжников в супергиганте. Соревнования начнутся в 13:30 мск, они пройдут на трассе Стельвио. Далее мужчины разыграют медали в лыжном двоеборье, они выявят сильнейшего в индивидуальном первенстве в прыжках на нормальном трамплине и в гонке на 10 км.
Затем женщины поспорят за награды в индивидуальной гонке на 15 км по биатлону. Она начнется в 16:15 мск и пройдет на трассе в Антерсельве. В то же время начнутся соревнования по фристайлу в женском могуле, финал запланирован на 16:55 мск. Эти соревнования примет трасса в Ливиньо.
Также в среду определятся победители и призеры в двойках в санном спорте у мужчин и женщин. Соревнования пройдут в центре санного спорта «Эудженио Монти» в Кортина-д’Ампеццо. Вечером также станут известны сильнейшие в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 1 000 м. Соревнования примет Миланский стадион для конькобежного спорта.
Главным событием дня для всех любителей зимних видов спорта будет розыгрыш медалей в танцах на льду в фигурном катании. Соревнования в произвольном танце начнутся в 21:30 мск и пройдут на Миланской ледовой арене. После ритм-танца лидируют французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (90,18 балла). Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,72 балла), третьими идут представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18).
Старт хоккейного турнира.
Также в среду стартует мужской олимпийский турнир по хоккею. В этот день состоятся игры Словакия — Финляндия (18:40), Швеция — Италия (23:10). Все соревнования пройдут на «Арене- Милано». В турнире примут участие 12 команд: в группу А вошли сборные Канады, Швейцарии, Чехии и Франции, в квартете B выступят хоккеисты Финляндии, Швеции, Словакии и Италии, в группе С — команды США, Германии, Латвии и Дании. Три победителя групп и лучшая по рейтингу вторая команда выйдут сразу в плей-офф, еще две вторые и три третьих команд в своих квартетах поборются в предварительном раунде за выход в решающую часть турнира.
Сборная России по хоккею из-за ситуации на Украине с 2022 года не выступает в международных турнирах. Ее место в олимпийском турнире получила команда Франции. При этом в соревновании примут участие четыре представителя Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, это француз Стефан да Коста («Автомобилист», Екатеринбург), словаки Мартин Гернат («Локомотив», Ярославль), Адам Ружичка («Спартак», Москва) и Адам Лишка («Северсталь», Череповец). Игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также примут участие в олимпийском турнире впервые с Игр в Сочи 2014 года. До этого они участвовали в соревнованиях с 1998 по 2014 год.
Помимо этого, в среду также пройдут матчи по керлингу у мужчин Швеция — Италия, Канада — Германия, Чехия — США и Китай — Великобритания, а также квалификация мужчин и женщин в хафпайпе в сноуборде.