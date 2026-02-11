В Египте попытались устроить вечеринку «Один день на острове Эпштейна»: организатор задержан

В Каире была пресечена попытка проведения вечеринки, посвященной тематике острова, связанного со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили в местном МВД.
«Одна женщина пожаловалась на рекламу в соцсетях, в которой говорилось о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием “Один день на острове Эпштейна” в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил в Каире. Утверждалось, что вход для женщин будет бесплатным», — передает министерство.
Согласно данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что мероприятие было анонсировано без какого-либо согласования с компетентными ведомствами.
По уточнениям, организатор вечеринки был задержан, правоохранители приняли юридические меры.
Как ранее информировал KP.RU, в файлах Эпштейна обнаружили доказательства его возможного отравления перед смертью в 2019 году.
Однако сам Минюст США назвал опечаткой дату релиза о смерти Эпштейна накануне его гибели.