Брачный цемент: Как ипотека на самом деле влияет на отношения в России

Согласно данным исследования, 49% респондентов в той или иной степени согласны с тем, что ипотека способна удерживать супругов вместе. При этом речь идёт преимущественно о прагматичных причинах. Самый распространённый аргумент — сложность раздела имущества: его выбрали 24% участников опроса.
Ещё 21% считают, что на ипотеку решаются только с партнёром, в надежности которого уверены на сто процентов. Фактически для многих семей ипотека становится символом доверия к партнёру и надёжности. Лишь 3% связывают «скрепляющий» эффект ипотеки с серьёзностью совместных обязательств как таковых. В то же время большинство опрошенных (51%) не считают ипотеку фактором, влияющим на прочность брака. 35% уверены, что союз скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а 16% отмечают, что ипотека в принципе не является помехой для перемен в личной жизни.
Результаты опроса также показали заметную связь между субъективной оценкой собственного брака и отношением к ипотеке. Среди тех, кто называет свой брак абсолютно счастливым, 59% не считают ипотеку фактором, который способен удерживать супругов вместе.
В этой счастливой группе респондентов 34% уверены, что брак держится на чувствах, а 25% считают, что ипотека не мешает расставанию. При этом 40% всё же допускают «скрепляющий» эффект ипотеки, чаще всего из-за сложности раздела имущества. Среди респондентов, которые в целом считают брак счастливым, но признают наличие проблем, мнения распределились почти поровну. 49% считают, что ипотека может скреплять брак, а 51% — что она не играет решающей роли. Наиболее популярным аргументом в пользу ипотеки здесь стало убеждение, что на неё решаются только с абсолютно надёжным партнёром.
Любопытно, что среди тех, кто не считает свой брак счастливым, отношение к ипотеке наиболее скептичное. 75% опрошенных в этой группе убеждены, что ипотека не удерживает людей вместе. Более половины из них уверены, что брак скрепляют чувства, а не финансовые обязательства, а почти четверть считают, что ипотека не мешает изменениям в личной жизни.
«Интересно, что почти половина россиян хотя и допускают “скрепляющую” роль ипотеки, но оценивают этот эффект скорее как юридический и экономический, а не эмоциональный. Но чем счастливее люди оценивают свой брак, тем меньше они склонны связывать его устойчивость с финансовыми обязательствами. Это особенно важно в контексте изменений в программе семейной ипотеки: с 1 февраля 2026 года у супругов фактически нет второго шанса воспользоваться льготной ставкой», — резюмирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.
Ранее сообщалось о новом правиле оформления льготной ипотеки. Минфин РФ ввёл принцип «одна семья — один льготный кредит». Теперь оба супруга должны выступать созаёмщиками. Проверка будет проводиться, в том числе, по данным общих детей. Это исключает возможность получить отдельные займы после развода. Оформить новую льготную ипотеку можно только после рождения следующего ребёнка или полного погашения первого кредита. Изменения действуют с 1 февраля 2026 года.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.