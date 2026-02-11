Брачный цемент: Как ипотека на самом деле влияет на отношения в России

В этой счастливой группе респондентов 34% уверены, что брак держится на чувствах, а 25% считают, что ипотека не мешает расставанию. При этом 40% всё же допускают «скрепляющий» эффект ипотеки, чаще всего из-за сложности раздела имущества. Среди респондентов, которые в целом считают брак счастливым, но признают наличие проблем, мнения распределились почти поровну. 49% считают, что ипотека может скреплять брак, а 51% — что она не играет решающей роли. Наиболее популярным аргументом в пользу ипотеки здесь стало убеждение, что на неё решаются только с абсолютно надёжным партнёром.