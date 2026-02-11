Россиянам напомнили о новых правилах авиаперелётов для семей с детьми: что изменится

В России с 1 марта семьи с детьми получат гарантированные соседние места в самолетах по новым правилам. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса», — сказал Федяев для РИА Новости.
Парламентарий добавил, что еще одним изменением, вступающим в силу в марте, стало упрощение провоза ручной клади. Теперь на борт разрешат брать детскую коляску независимо от наличия ребенка.
Минтранс в январе сообщил о новом обязательстве для авиакомпаний размещать детей в самолете рядом с сопровождающим без доплаты.
Немногим ранее IATA разрешила провозить пауэрбанки в самолетах только в ручной клади.