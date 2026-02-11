В Волгоградской области отражают массированную атаку ВСУ по гражданским объектам

В Волгоградской области отражают ночную массированную атаку беспилотников ВСУ, направленную на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Бочаров уточнил, что в результате обстрела в Волжском повреждена квартира в жилом доме, а также произошло падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка». Кроме того, зафиксировано возгорание на одном из заводов на юге Волгограда.
Губернатор добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и муниципальные органы, проводящие поисковые работы и ликвидирующие обломки беспилотников.
Ранее KP.RU писал, что за три часа силами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотников над несколькими регионами России. По данным Минобороны РФ, 17 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 10 — над Белгородской областью и Краснодарским краем.