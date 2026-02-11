С 1 марта в России изменятся правила авиаперелётов для пассажиров с детьми

«В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновлённых приказом Минтранса», — заявил парламентарий.
Также, по его словам, с марта упрощается порядок провоза ручной клади. Согласно новым нормам, пассажиры смогут брать на борт детскую коляску даже в том случае, если ребёнок не является участником полёта.
Ранее Life.ru писал, что возвращение в строй законсервированных самолётов может обойтись государству в миллиарды рублей. По оценке директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, на расконсервацию одного советского лайнера Ту-104 потребуется до 1,5 миллиарда рублей, а одного широкофюзеляжного Ил-96 — до 3 миллиардов.
