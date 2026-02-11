С 1 марта в России изменятся правила авиаперелётов для пассажиров с детьми

С 1 марта в России будут обновлены правила авиаперевозок для пассажиров с детьми. Согласно изменениям, семьям гарантируется предоставление соседних мест в салоне воздушного судна без дополнительной оплаты. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев во время общения с РИА «Новости».