Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 марта в России изменятся правила авиаперелётов для пассажиров с детьми

С 1 марта в России будут обновлены правила авиаперевозок для пассажиров с детьми. Согласно изменениям, семьям гарантируется предоставление соседних мест в салоне воздушного судна без дополнительной оплаты. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев во время общения с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновлённых приказом Минтранса», — заявил парламентарий.

Также, по его словам, с марта упрощается порядок провоза ручной клади. Согласно новым нормам, пассажиры смогут брать на борт детскую коляску даже в том случае, если ребёнок не является участником полёта.

Ранее Life.ru писал, что возвращение в строй законсервированных самолётов может обойтись государству в миллиарды рублей. По оценке директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, на расконсервацию одного советского лайнера Ту-104 потребуется до 1,5 миллиарда рублей, а одного широкофюзеляжного Ил-96 — до 3 миллиардов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.