Минфин США разрешил проводить сделки с венесуэльской нефтью

Разрешение охватывает все стадии обращения сырья: от покупки и транспортировки до перепродажи и хранения. Контракты должны заключаться с венесуэльскими властями, государственной компанией PDVSA или её подразделениями и соответствовать американским правовым нормам.
Документ подчёркивает, что расчёты с подсанкционными лицами и перевод средств на другие счета осуществляются только в соответствии с указаниями Министерства финансов США.
Ранее Еврокомиссия в рамках 20-го пакета антироссийских санкций предложила ввести полный запрет на криптовалютные операции с Россией. В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции.
