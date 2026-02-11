Ричмонд
Минфин США разрешил проводить сделки с венесуэльской нефтью

США официально разрешили операции с венесуэльской нефтью, опубликовав соответствующую лицензию. Документ размещён Управлением по контролю за иностранными активами.

Источник: Life.ru

Разрешение охватывает все стадии обращения сырья: от покупки и транспортировки до перепродажи и хранения. Контракты должны заключаться с венесуэльскими властями, государственной компанией PDVSA или её подразделениями и соответствовать американским правовым нормам.

Документ подчёркивает, что расчёты с подсанкционными лицами и перевод средств на другие счета осуществляются только в соответствии с указаниями Министерства финансов США.

Ранее Еврокомиссия в рамках 20-го пакета антироссийских санкций предложила ввести полный запрет на криптовалютные операции с Россией. В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

