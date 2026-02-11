Минфин США разрешил проводить сделки с венесуэльской нефтью

Ранее Еврокомиссия в рамках 20-го пакета антироссийских санкций предложила ввести полный запрет на криптовалютные операции с Россией. В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции.