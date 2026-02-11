Ричмонд
Депутат Госдумы рассказал, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни

Нилов: сокращенные рабочие дни ждут россиян четыре раза в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства», — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику. Эта практика, по мнению парламентария, давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.