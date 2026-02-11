Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности

Прежде всего снимки привлекли внимание подписчиков необыкновенно изысканным образом самой девушки.
Они отметили удивительную красоту блогера в комментариях и даже оставили интересные предположения насчет «интересного положения» девушки:
Айсауле, вы красавица! Похоже, что беременна четвертым ребенком. Кто сказал, что у нее трое детей? Бесподобны! Беременна?
Сама Айсауле Бакытбек не ответила на предположения фолловеров.
