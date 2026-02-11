Ричмонд
Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности

Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, опубликовала на своей странице в Instagram новую серию необычных фото, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прежде всего снимки привлекли внимание подписчиков необыкновенно изысканным образом самой девушки.

Они отметили удивительную красоту блогера в комментариях и даже оставили интересные предположения насчет «интересного положения» девушки:

Айсауле, вы красавица! Похоже, что беременна четвертым ребенком. Кто сказал, что у нее трое детей? Бесподобны! Беременна?

Сама Айсауле Бакытбек не ответила на предположения фолловеров.

Ранее 52-летняя Баян Алагузова показала маленьких дочерей от суррогатной матери и растрогала Казнет.