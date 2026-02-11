В Египте помешали проведению вечеринки в тематике острова Эпштейна

Правоохранительные органы в египетской столице Каире пресекли проведение вечеринки в тематике острова, принадлежавшего скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, сообщило министерство внутренних дел Египта.
Отмечается, что её хотели организовать в местном ночном клубе 10 февраля.
«Женщина подала жалобу на рекламу в социальных сетях, в которой было сказано о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием “Один день на острове Эпштейна” в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил в Каире», — уточняется в заявлении ведомства.
В рассылке говорилось, что вход для посетительниц на мероприятие якобы будет бесплатным. В рамках проводимого расследования удалось выяснить, что информация о проведении вечеринки распространялась без разрешения компетентных органов.
Организатор мероприятия задержан. В МВД добавили, что в отношении него правоохранительные органы «приняли юридические меры».
Напомним, в США Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Его также подозревали в организации секс-вечеринок для высокопоставленных лиц. В августе 2019 года финансиста обнаружили мёртвым в тюремной камере, куда его поместили под арест.