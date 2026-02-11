В Египте помешали проведению вечеринки в тематике острова Эпштейна

«Женщина подала жалобу на рекламу в социальных сетях, в которой было сказано о подготовке к проведению 10 февраля вечеринки под названием “Один день на острове Эпштейна” в одном из ночных клубов в районе Каср-эн-Нил в Каире», — уточняется в заявлении ведомства.