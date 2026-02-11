Песков отреагировали на ограничения для Telegram, выразив сожаление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сожалеет о том, что мессенджер Telegram так и не выполнил требований российского законодательства, что привело к решению Роскомнадзора о замедлении его работы.
— Ну, очень жаль, что компания не выполняет (требования — прим. «ВМ»), но есть закон, который нужно выполнять, — сказал представитель Кремля в интервью НЬЮМ ТАСС.
Он добавил, что было бы лучше, если бы Telegram и другие ограничиваемые сервисы выполняли требования российского законодательства.
Утром 10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера Telegram. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, чтобы добиться от платформы исполнения российского законодательства.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник, 10 февраля, прокомментировал введение ограничений в отношении сервиса. Предприниматель подчеркнул, что руководство Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.