В Иркутской области болезни сердца унесли жизни 15 тысяч человек за год

Для профилактики специалисты рекомендуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 9 по 15 февраля 2026 года проходит неделя осведомленности о заболеваниях сердца. Как сообщили КП-Иркутск в минздраве региона, болезни системы кровообращения по-прежнему остаются главной причиной смерти. По предварительным данным, в 2025 году от них умерло более 15 тысяч жителей области.

— Артериальную гипертензию называют «безмолвным убийцей». Ею страдает около 40% населения, но головная боль при повышении давления бывает менее чем в 50% случаев. Норма давления — меньше 140/90 мм рт. ст. для всех, — подчеркнул заведующий кафедрой кардиологии Константин Протасов.

К факторам риска врачи относят неправильное питание, низкую активность, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, а также высокий уровень холестерина и сахара в крови.

Для профилактики специалисты рекомендуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, рыбу — два раза в неделю, ограничить красное мясо, отказаться от сахара. Необходима физическая активность, 150−300 минут умеренной нагрузки в неделю. Важно регулярно измерять давление, проверять холестерин и сахар в крови, а также полностью отказаться от курения.

Главный способ раннего выявления проблем — бесплатная диспансеризация по полису ОМС. Работодатель обязан предоставить для этого один оплачиваемый день в году.

