В Иркутской области болезни сердца унесли жизни 15 тысяч человек за год

Для профилактики специалисты рекомендуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, рыбу — два раза в неделю, ограничить красное мясо, отказаться от сахара. Необходима физическая активность, 150−300 минут умеренной нагрузки в неделю. Важно регулярно измерять давление, проверять холестерин и сахар в крови, а также полностью отказаться от курения.