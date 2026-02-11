Россиянам объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить

Платить за некоторые услуги ЖКУ, добавленные в квитанцию без согласия, не обязательно. Об этом сообщил юрист Дмитрий Коновалов.
«Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда», — рассказал Коновалов для РИА Новости.
Если же собрание прошло легитимно, с нужным кворумом и одобрением большинства, то платить за услуги придется, отметил эксперт.
При этом юрист отметил, что законодательством предусмотрены льготы по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства для отдельных групп населения.
В свою очередь юрист Константин Крохин сообщил, что за отсутствие регистрации в арендуемой квартире грозит штраф до 7 тыс. рублей.
Как ранее писал KP.RU, в марте придут первые платежи за услуги ЖКХ по новым правилам.