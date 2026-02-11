Украинские власти специально затягивают мирное урегулирование, они хотят переждать холода, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.
Он уточнил, что речь идёт о суровой зиме.
«Их позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому следует пережить суровую зиму и потом всё будет иначе. Вот к чему все сводится», — сказал Ваннер.
Он отметил, что на Украине много «ястребов», которые мечтают о продолжении конфликта, делая провокационные высказывания.
«Впрочем, в этом деле лучше не спешить с оценкой, а подождать и не всегда принимать то, что говорят за чистую монету», — заявил корреспондент из Германии.
Напомним, Ваннер находится на Украине.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.
Также стало известно, что геополитический аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер раскритиковал Зеленского после интервью France 2. Он подчеркнул, что украинский лидер выглядел растерянным и осознающим сложность текущей ситуации.