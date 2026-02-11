Ричмонд
Фигурист Малинин стал лучшим в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии

Представляющий США фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе среди мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Оценка судей за его выступление составила 108,16 балла.

Источник: Life.ru

В своей программе спортсмен чисто исполнил сложнейшие элементы: четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп. Это позволило ему занять первую строчку промежуточного протокола.

Второе место после короткой программы занял японский фигурист Юма Кагияма, набравший 103,07 балла. Третью позицию с результатом 102,55 балла занял представитель Франции Адам Сяо Хим Фа. Действующий олимпийский чемпион Пётр Гумённик по итогам короткой программы расположился на 12-й строке.

Ранее Life.ru писал, что Гуменник не смог выдать чистый прокат. Спортсмен допустил помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной тулуп. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто. После проката Гуменник признался, что боялся реакции болельщиков на трибунах. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что у Гуменника во время проката короткой программы на ОИ-2026 лопнул шнурок.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

