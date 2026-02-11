Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

«Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5−3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей», — отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.