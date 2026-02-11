Следователи работают на месте происшествия во Фрязине, где произошёл подрыв авто

Ранее сообщалось, что в городе Фрязино Московской области на железнодорожном переезде произошёл взрыв автомобиля. По предварительным данным, в салоне машины сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошёл в районе Вокзальной улицы. Водитель, мужчина 50 лет, остался жив и получил ранение ноги. Его госпитализировали. После происшествия следственные органы возбудили уголовное дело. В СК уточняли, что расследование ведут по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.