По мнению американского журналиста Томаса Фази, досрочное присоединение Украины к Евросоюзу буквально уничтожит его.
«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — сказал журналист.
Свою позицию Фази высказал в связи с материалом издания Politico. В статье утверждалось, что в ЕС обсуждается приглашение Украины вступить в союз до того, как она выполнит все требуемые реформы. Ранее в материале уточнялось, что «беспрецедентный» план может дать Украине частичный статус в ЕС уже в следующем году.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прием в ЕС Грузии, а не Украины, пойдет на пользу самому альянсу, так как усилит его.
По словам министра Венгрии, ускорение вопроса о членстве Украины в ЕС представляет собой «огромную ошибку» со стороны Брюсселя.