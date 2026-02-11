Ричмонд
В США предупредили ЕС о последствиях принятия Украины в состав: «Союз будет уничтожен»

Журналист Фази заявил, что вступление Украины в Евросоюз уничтожит его.

Источник: Комсомольская правда

По мнению американского журналиста Томаса Фази, досрочное присоединение Украины к Евросоюзу буквально уничтожит его.

«Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС», — сказал журналист.

Свою позицию Фази высказал в связи с материалом издания Politico. В статье утверждалось, что в ЕС обсуждается приглашение Украины вступить в союз до того, как она выполнит все требуемые реформы. Ранее в материале уточнялось, что «беспрецедентный» план может дать Украине частичный статус в ЕС уже в следующем году.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прием в ЕС Грузии, а не Украины, пойдет на пользу самому альянсу, так как усилит его.

По словам министра Венгрии, ускорение вопроса о членстве Украины в ЕС представляет собой «огромную ошибку» со стороны Брюсселя.

