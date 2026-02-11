Ричмонд
В Западную Сибирь придет резкое похолодание

Температура опустится до минус 20−25 градусов.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Резкое похолодание придет на юг Западной Сибири на неделе, температура с нулевой опустится до минус 20−25 градусов.

«На юге Западной Сибири держится оттепельная погода, местами близкая к 0. Юг Западной Сибири — это Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская области. Республика Алтай — от минус 5 до 0 градусов. Там будет снижение температуры, похолодание», — сказала Макарова.

Она добавила, что в среду в регион придет похолодание. Ночные температуры опустятся до минус 20−25 градусов, дневные — до минус 16. Четверг, пятница, суббота будут морозными, с осадками — сначала дождь, потом мокрый снег, снег и ледяные ветра с метелью.