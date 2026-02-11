В Западную Сибирь придет резкое похолодание

Она добавила, что в среду в регион придет похолодание. Ночные температуры опустятся до минус 20−25 градусов, дневные — до минус 16. Четверг, пятница, суббота будут морозными, с осадками — сначала дождь, потом мокрый снег, снег и ледяные ветра с метелью.