Пашинян: Никто не сможет втянуть Армению в действия против России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 февраля, заявил, что Ереван не будет действовать против России и никто не сможет втянуть страну в подобную логику.
— Это исключено. Никто не может, даже если попытается, хотя таких попыток и не было, втянуть нас в логику действий против России, — подчеркнул премьер в интервью Общественному телевидению Армении.
Он отметил, что Ереван ценит отношения с Москвой и подчеркнул, что у него лично сложились «очень прямые и теплые отношения» с президентом Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
При этом Пашинян уточнил, что Армения всегда будет действовать в своих национальных интересах, и привел в пример парафирование мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне в августе 2025 года, которое, по его словам, полностью соответствовало позиции, ранее предлагавшейся Москве.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения и Азербайджан «закрыли страницу войны».
21 октября Ильхам Алиев объявил, что Баку официально снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие во время конфликта за определение принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент подчеркнул, что первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно, которое привезли в Армению.