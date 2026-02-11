ИМБП: космонавты на РОС смогут загружать программы тренировок с Земли

На Российской орбитальной станции также планируется установить первый отечественный силовой тренажер и существующую на сегодняшний день модель беговой дорожки, сообщила эксперт. По ее словам, специалисты «получают хорошие отзывы на отечественную беговую дорожку от российских космонавтов», которые использовали этот тренажер как на российском, так и на американском сегменте МКС.