ИМБП: космонавты на РОС смогут загружать программы тренировок с Земли

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Космонавты на Российской орбитальной станции (РОС) смогут выполнять протоколы персональной программы тренировки на велотренажере. Об этом ТАСС рассказала заведующая отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Елена Фомина.
«На РОС будет возможность направить индивидуальные протоколы для физических тренировок на велотренажере с Земли. Сейчас на Международной космической станции (МКС) нет такой автоматизированной возможности. Согласно предложенным нами медико-техническим требованиям к велотренажеру, сотрудники нашей лаборатории будут отправлять протоколы индивидуальных тренировок космонавта на борт, член экипажа просто загрузит протоколы в память устройства и будет тренироваться», — отметила Фомина.
На Российской орбитальной станции также планируется установить первый отечественный силовой тренажер и существующую на сегодняшний день модель беговой дорожки, сообщила эксперт. По ее словам, специалисты «получают хорошие отзывы на отечественную беговую дорожку от российских космонавтов», которые использовали этот тренажер как на российском, так и на американском сегменте МКС.
Космонавты Роскосмоса по соглашению с партнерами используют силовой тренажер на американском сегменте МКС, поделилась Фомина. «Служба главного конструктора нашего института сейчас разрабатывает новый силовой тренажер для РОС в кооперации с несколькими организациями страны», — добавила она.