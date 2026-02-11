Эксперт раскрыл, какие «тренажеры» для ума нужны каждому ребенку

— Загадка — это словно тренажер для развития мозга ребенка. С ее помощью он учится удерживать в памяти несколько признаков одновременно, сопоставлять их, делать и проверять предположения. Это развивает мышление, самоконтроль и напрямую влияет на уверенность в себе и интерес к учебе, — пояснила специалист.