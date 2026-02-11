Эксперт раскрыл, какие «тренажеры» для ума нужны каждому ребенку

Нейропсихолог Елена Калашникова рассказала NEWS.ru, почему для детей так полезны загадки. По ее словам, они работают как уникальный тренажер для мозга.
— Загадка — это словно тренажер для развития мозга ребенка. С ее помощью он учится удерживать в памяти несколько признаков одновременно, сопоставлять их, делать и проверять предположения. Это развивает мышление, самоконтроль и напрямую влияет на уверенность в себе и интерес к учебе, — пояснила специалист.
Она отметила, что такой способ усвоения знаний гораздо интереснее и эффективнее простого заучивания. Например, разгадывая загадки о весне, ребенок не просто запоминает время года, а учится выделять его признаки — таяние снега, прилет птиц. Это развивает причинно-следственное мышление и учит объединять разрозненные факты в одну логическую картину.
