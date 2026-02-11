Эксперт Малинникова рассказала, когда ждать последний пик заболеваемости гриппом

«Это заболевание [грипп] течет всегда волнообразно в эпидемический сезон. И идет постоянно мониторинг за новыми, свежими вариантами, которые иногда появляются во время эпидемии -подтипами, которые не входят в состав вакцины. Чаще всего пик подъема последней волны, а их может быть 2−3 волны за эпидемический сезон, всегда приходится где-то на конец февраля, начало марта», — сказала Малинникова.