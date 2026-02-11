Ричмонд
Эксперт Малинникова рассказала, когда ждать последний пик заболеваемости гриппом

Доктор медицинских наук сообщила, что он ожидается в конце февраля — начале марта.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Последний пик подъема заболеваемости гриппом ожидается в конце февраля — начале марта, всего может быть 2−3 таких волны за эпидемический сезон. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Это заболевание [грипп] течет всегда волнообразно в эпидемический сезон. И идет постоянно мониторинг за новыми, свежими вариантами, которые иногда появляются во время эпидемии -подтипами, которые не входят в состав вакцины. Чаще всего пик подъема последней волны, а их может быть 2−3 волны за эпидемический сезон, всегда приходится где-то на конец февраля, начало марта», — сказала Малинникова.

Она добавила, что чаще всего заболевают в этот период люди незащищённые и с различными иммунодефицитами, хроническими заболеваниями и онкологическими.