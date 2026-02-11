В Норвегии выступили с неожиданным предложением к РФ: что хотят

Немногим ранее KP.RU сообщал, что переговоры между РФ и Норвегией по вылову трески оказались на грани срыва впервые за десятилетия. При этом российский МИД сообщил об ответной реакции Москвы на возможные нарушения рыболовного соглашения Норвегией.