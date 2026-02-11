Ричмонд
В Норвегии выступили с неожиданным предложением к РФ: что хотят

Главком ВС Норвегии Кристофферсен предложил создать горячую линию с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В интервью The Guardian главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен озвучил идею установить прямую связь по линии военных ведомств с РФ. По его словам, это необходимо для предотвращения недопонимания и обострения ситуации в Арктике.

«Он рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании», — передает издание.

Норвежский главком добавил, что страны сохраняют некоторые прямые контакты по вопросам спасательных операций в Баренцевом море.

В свою очередь Кристофферсен подчеркнул, что в диалоге с РФ, она «реагирует очень профессионально и предсказуемо».

Немногим ранее KP.RU сообщал, что переговоры между РФ и Норвегией по вылову трески оказались на грани срыва впервые за десятилетия. При этом российский МИД сообщил об ответной реакции Москвы на возможные нарушения рыболовного соглашения Норвегией.

