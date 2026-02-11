Ричмонд
Все трассы закрыли из-за непогоды в Актюбинской области

Из-за бурана и нулевой видимости все трассы закрыли в Актюбинской области — ранее сообщалось об ухудшении погодных условий в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Источник: Nur.kz

Представители местных исполнительных органов (МИО), сотрудники полиции и спасатели ДЧС работают в круглосуточном режиме. Патрульные машины сопровождают группы автомобилей до безопасных мест, чтобы люди не оставались на холоде в степи. Всех, кто застрял в пути, доставляют в пункты обогрева, где тепло, есть горячий чай и спальные места. В ведомстве пообещали, что никто не останется без внимания.

Акимат обратился к водителям с просьбой не рисковать своей жизнью и жизнью близких. Если дорога закрыта, не пытаться проехать по объездным путям, а беречь себя.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области произошло столкновение 10 автомобилей. В результате аварии три человека с незначительными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Более 10 человек застряли в снежном заносе в Актюбинской области, их эвакуировали спасатели.