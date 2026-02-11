Все трассы закрыли из-за непогоды в Актюбинской области

Представители местных исполнительных органов (МИО), сотрудники полиции и спасатели ДЧС работают в круглосуточном режиме. Патрульные машины сопровождают группы автомобилей до безопасных мест, чтобы люди не оставались на холоде в степи. Всех, кто застрял в пути, доставляют в пункты обогрева, где тепло, есть горячий чай и спальные места. В ведомстве пообещали, что никто не останется без внимания.