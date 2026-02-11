Зеленский не заботится ни об украинцах, ни о городах, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Зеленскому абсолютно безразлична судьба жителей Украины, ему на них наплевать.
«Главное — выступать с позитивными речами на фоне полного коллапса даже в столице и продолжать получать деньги от партнёров», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что украинцы не имеют никакого значения для киевского режима. Он также напомнил, что у Киева отсутствуют боеприпасы для систем ПВО, а американских ракет Patriot не будет.
Украинский парламентарий Артём Дмитрук рассказал, что Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования. Он рассказал, что Зеленский буквально пинает ногами матерей насильно мобилизованных, оказавшихся перед ним на коленях.
Ранее Соскин заявил, что Зеленский хочет продолжать конфликт.