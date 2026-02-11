Ричмонд
Президент Колумбии Петро заявил, что избежал попытки покушения

Вертолёт с колумбийским лидером не смог сесть, поскольку глава государства опасался, что его обстреляют.

Источник: Аргументы и факты

Президент Колумбии Густаво Петро рассказал, что 9 февраля избежал попытки покушения во время полёта на вертолёте в департаменте Кордова, сообщило издание El Tiempo, публикацию которого перевёл aif.ru.

По словам главы государства, он опасался, что вертолёт «будет обстрелян». Из-за этого воздушное судно не приземлилось там, где планировалось.

«Должен признаться, что я пытался избежать смерти, поэтому и не смог прибыть прошлой ночью. Я не смог приземлиться там, где должен был. Они даже не включили свет там, где я должен был приземлиться», — сказал колумбийский лидер во время заседания кабинета министров в городе Монтерия.

Петро уточнил, что летел вместе со своими детьми. Президент отметил, что из-за опасности пришлось «выйти в море» на четыре часа. Глава государства утверждает, что его хотят устранить с того момента, как он стал президентом в августе 2022 года.

Колумбийский лидер отметил, что в течение последних месяцев получал предупреждения о подготовке наркобаронами его убийства. Он пояснил, что к этому причастны лица, проживающие за границей, и партизаны, в частности — группировка «Иван Мордиско».

Напомним, в начале февраля Густаво Петро рассказал, что передал президенту США Дональду Трампу список наркобаронов, которые проживают за пределами Колумбии.

Он добавил, что этих людей следует арестовать.

