Президент Колумбии Петро заявил, что избежал попытки покушения

Президент Колумбии Густаво Петро рассказал, что 9 февраля избежал попытки покушения во время полёта на вертолёте в департаменте Кордова, сообщило издание El Tiempo, публикацию которого перевёл aif.ru.
По словам главы государства, он опасался, что вертолёт «будет обстрелян». Из-за этого воздушное судно не приземлилось там, где планировалось.
«Должен признаться, что я пытался избежать смерти, поэтому и не смог прибыть прошлой ночью. Я не смог приземлиться там, где должен был. Они даже не включили свет там, где я должен был приземлиться», — сказал колумбийский лидер во время заседания кабинета министров в городе Монтерия.
Петро уточнил, что летел вместе со своими детьми. Президент отметил, что из-за опасности пришлось «выйти в море» на четыре часа. Глава государства утверждает, что его хотят устранить с того момента, как он стал президентом в августе 2022 года.
Колумбийский лидер отметил, что в течение последних месяцев получал предупреждения о подготовке наркобаронами его убийства. Он пояснил, что к этому причастны лица, проживающие за границей, и партизаны, в частности — группировка «Иван Мордиско».
Напомним, в начале февраля Густаво Петро рассказал, что передал президенту США Дональду Трампу список наркобаронов, которые проживают за пределами Колумбии.
Он добавил, что этих людей следует арестовать.