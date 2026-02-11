Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На президента Колумбии Петро пытались совершить покушение: что известно

Президент Колумбии Петро сообщил о попытке покушения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на него было совершено покушение во время вертолетного перелета в департамент Кордова. Об этом он рассказал на заседании правительства в Монтерии, передает El Tiempo.

«Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — сказал президент.

Как рассказал глава государства, вечером 9 февраля он «боялся», что по вертолету могут открыть огонь, и поэтому не смог совершить посадку в Кордове.

Он также сообщил, что им пришлось на четыре часа улететь в море и сесть не там, где планировалось, чтобы вместе с детьми спастись от покушения.

Немногим ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Колумбии — следующая цель в борьбе с наркотрафиком.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше