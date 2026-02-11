На президента Колумбии Петро пытались совершить покушение: что известно

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на него было совершено покушение во время вертолетного перелета в департамент Кордова. Об этом он рассказал на заседании правительства в Монтерии, передает El Tiempo.
«Должен признаться, что тогда я спасался от покушения на мою жизнь, поэтому не смог вчера прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был. Даже посадочные огни не включили», — сказал президент.
Как рассказал глава государства, вечером 9 февраля он «боялся», что по вертолету могут открыть огонь, и поэтому не смог совершить посадку в Кордове.
Он также сообщил, что им пришлось на четыре часа улететь в море и сесть не там, где планировалось, чтобы вместе с детьми спастись от покушения.
Немногим ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Колумбии — следующая цель в борьбе с наркотрафиком.