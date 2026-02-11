В Госдуме рассказали о новых полномочиях врачей скорой помощи

По словам депутата, в профстандарте скорректировали особые условия допуска к работе для врача скорой помощи. Он уточнил, что раньше требовалось свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь», полученное после ординатуры. Теперь же достаточно иметь сертификат специалиста или пройти аккредитацию по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия», заключил Леонов.