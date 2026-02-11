В Московский регион придет потепление с усложнением погодных условий

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Потепление придет в Московский регион с усложнением погодных условий — усилится ветер и начнутся осадки. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Как правило, потепление у нас приходит с осложнением других погодных условий. На фоне падения атмосферного давления усиливается ветер, уплотняется область и начинаются осадки. Антициклон уходит, поэтому атмосферное давление падает. Мы будем находиться под влиянием воздушных потоков запада, и вместе с ними к нам будет приходить более теплый и влажный воздух», — сказала Макарова.
Она отметила, что в четверг ожидается наиболее ощутимое изменение погодных условий. Ночью в четверг облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом. Температура минус 7−9, по области минус 7−12, усиление ветра. Днем повышение температуры, к вечеру в Москве минус 1−3, снег, который во второй половине дня будет переходить в мокрый снег. По области возможны сильные осадки. Прогнозируется налипание мокрого снега, ветер южный 6−11 м/с, гололедица.
«Сложные погодные условия для пешеходов и автомобилистов», — подытожила Макарова.
В пятницу, по ее словам, ночью в Москве минус 1−3, мокрый снег, сильные осадки, налипание мокрого снега. Температура по области минус 1−6. Днем осадки в виде мокрого снега, дождь. В Москве потеплеет до плюс 1−3, по области от минус 2 до плюс 3, ветер в течение суток южный 5−10 м в секунду. Аналогичная погода сохранится в субботу. Температура в течение суток от минус 4 до плюс 1 с южным умеренным ветром, временами осадки.