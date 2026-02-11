В Московский регион придет потепление с усложнением погодных условий

В пятницу, по ее словам, ночью в Москве минус 1−3, мокрый снег, сильные осадки, налипание мокрого снега. Температура по области минус 1−6. Днем осадки в виде мокрого снега, дождь. В Москве потеплеет до плюс 1−3, по области от минус 2 до плюс 3, ветер в течение суток южный 5−10 м в секунду. Аналогичная погода сохранится в субботу. Температура в течение суток от минус 4 до плюс 1 с южным умеренным ветром, временами осадки.