Следком Владивостока возбудил дело о «сливе» интимного видео в WhatsApp

Следственный отдел по Советскому району Владивостока СУ СК России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «о нарушении неприкосновенности частной жизни» из‑за распространения интимного видео жительницы города в WhatsApp.
Об этом сообщило издание «Золотой мост», указав, что расследование поручено следственному отделу по Советскому району Владивостока и по факту «слива» уже начаты следственные действия. По данным «Золотого моста», уголовное дело стало развитием истории, о которой уже писали на прошлой неделе. Тогда жительница Владивостока обнаружила своё давнее интимное видео на чужом аккаунте в мессенджере.
Как следует из предварительных сведений, женщина несколько лет назад снялась на видео вместе с мужчиной, с которым тогда состояла в сексуальных отношениях. Позже пара распалась, но кадры сохранились в памяти мобильного телефона бывшего возлюбленного. И вот недавно мужчина поссорился уже со своей нынешней сожительницей. Женщина добралась до телефона партнёра, обнаружила там интимную запись и разместила её у себя в чате WhatsApp. После этого видео стало доступно другим пользователям.
Сам «слив» произошёл ещё в декабре 2025 года. До возбуждения уголовного дела история оставалась на стадии проверок. Потерпевшая обращалась в следственные органы и заявляла, что её заявление о незаконном распространении интимного видео рассматривают медленно. По её словам, процессуального решения долго не было.
Теперь, как подчёркивает «Золотой мост», по материалам обращения возбуждено дело по статье 137 УК РФ. Следствие перешло к полноценному расследованию обстоятельств распространения записи. Среди прочего эта статья предусматривает ответственность и за незаконное распространение материалов личного характера без согласия человека, которого они касаются.