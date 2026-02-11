Следком Владивостока возбудил дело о «сливе» интимного видео в WhatsApp

Как следует из предварительных сведений, женщина несколько лет назад снялась на видео вместе с мужчиной, с которым тогда состояла в сексуальных отношениях. Позже пара распалась, но кадры сохранились в памяти мобильного телефона бывшего возлюбленного. И вот недавно мужчина поссорился уже со своей нынешней сожительницей. Женщина добралась до телефона партнёра, обнаружила там интимную запись и разместила её у себя в чате WhatsApp. После этого видео стало доступно другим пользователям.