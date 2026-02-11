Россиянам напомнили, как повлияют на зарплату праздничные дни в феврале

Наличие праздничных дней в рабочей неделе не является основанием для снижения оклада сотрудников. Об этом заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Сам факт праздничного дня в месяце не основание снижать оклад, что прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ: наличие праздничных дней в месяце не уменьшает зарплату окладникам», — сказала эксперт в интервью ТАСС.
Голубева отметила что, заработная плата по окладу не зависит от количества рабочих дней или производственного календаря. Она уточнила, что для сотрудников со сдельной оплатой труда или зарплатой по выработке могут быть предусмотрены компенсации и корректировки на локальном уровне.
Ранее KP.RU писал, что в феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя. В связи с праздником 23 февраля, на последней неделе месяца гражданам предстоит работать всего четыре дня — с 24 по 27 февраля.