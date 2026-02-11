Ричмонд
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье

Патриарх Московский и всея Руси назвал атаку на похоронную процессию злостным преступлением, направленным против мирных жителей.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с атакой на похоронную процессию в Запорожской области, из-за которой погиб настоятель Успенского храма протоирей Сергий Кляхин. Текст патриаршего соболезнования опубликован на сайте Московской патриархии.

«С глубокой скорбью воспринял весть о ракетном обстреле похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье. В результате атаки погиб священнослужитель Русской Православной Церкви, клирик Бердянской епархии, протоиерей Сергий Кляхин, ранения получили еще шестеро человек», — говорится в соболезновании.

По его словам, это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, «для которого действительно нет ничего святого».

«Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании», — отмечается в соболезновании.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар во время похорон в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

