Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования в связи с атакой на похоронную процессию в Запорожской области, из-за которой погиб настоятель Успенского храма протоирей Сергий Кляхин. Текст патриаршего соболезнования опубликован на сайте Московской патриархии.
«С глубокой скорбью воспринял весть о ракетном обстреле похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье. В результате атаки погиб священнослужитель Русской Православной Церкви, клирик Бердянской епархии, протоиерей Сергий Кляхин, ранения получили еще шестеро человек», — говорится в соболезновании.
По его словам, это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, «для которого действительно нет ничего святого».
«Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании», — отмечается в соболезновании.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар во время похорон в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Один человек погиб, еще шестеро ранены.