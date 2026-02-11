Сергей Пенкин назвал размер своей пенсии

«А я уже на пенсии, мне дали её в 62. Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч. Но это не окончательная сумма. Заслуженные и народные артисты России, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства за почётное звание», — уточнил артист.
Ранее пенсия составляла 30 тысяч рублей. Сейчас, по словам Пенкина, она выросла до 40 тысяч.
«Представляете, 65 лет и 65 тысяч получаю. Я себя на этот возраст не чувствую. Не могу сидеть дома, люблю гулять, мне постоянно нужно чем-то заниматься. Жить надо сейчас, как в последний раз. Движение — это жизнь», — поделился певец.
Ранее российский актёр Дмитрий Нагиев купил апартаменты в Дубае за 300 млн рублей. Артист принял решение о покупке недвижимости в ОАЭ после начала СВО. Он выбрал престижный отель на искусственном острове Пальма Джумейра. В сделке помогла местная риелторская компания, предоставившая скидку в обмен на два эксклюзивных интервью с Нагиевым. Ежегодный сервисный сбор составляет 5 миллионов рублей, и Нагиев пользуется своими привилегиями на все деньги. Местные прозвали его главным ябедой за постоянные звонки на ресепшен по любому поводу — от топота соседей до шумных посиделок в ресторане.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.