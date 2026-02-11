Сергей Пенкин назвал размер своей пенсии

«А я уже на пенсии, мне дали её в 62. Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч. Но это не окончательная сумма. Заслуженные и народные артисты России, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства за почётное звание», — уточнил артист.