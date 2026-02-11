Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Краснодара и Сочи

Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов в двух аэропортах. Речь идёт о воздушных гаванях Краснодара и Сочи. Об этом сообщила Федеральная авиационная служба (Росавиация).

Ранее ведомство ввело временные ограничения в этих аэропортах. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Ранее обломки беспилотников обнаружили в станице Пластуновской Краснодарского края. При отражении воздушной атаки на территорию упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.