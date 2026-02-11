Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Краснодара и Сочи

Ранее ведомство ввело временные ограничения в этих аэропортах. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.
Ранее обломки беспилотников обнаружили в станице Пластуновской Краснодарского края. При отражении воздушной атаки на территорию упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.