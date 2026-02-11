На трассе «Сибирь» в Иркутской области начали строить обход села Шерагул

— Главным элементом нового участка станет путепровод. Он устранит последнее на территории Иркутской области одноуровневое пересечение федеральной трассы «Сибирь» с Транссибирской железнодорожной магистралью. Это решит проблему пробок на железнодорожном переезде и сократит время в пути между Красноярским краем и Иркутской областью, — говорится в сообщении управления дорог.