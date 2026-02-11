На трассе «Сибирь» в Иркутской области начали строить обход села Шерагул

В Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» началось строительство транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
На объекте уже начались подготовительные работы. Строители расчищают полосу отвода и перемещают технику. Предстоит построить современную четырехполосную дорогу протяженностью 11,2 километра. На ней появятся разворотные петли, освещение и надземный пешеходный переход.
— Главным элементом нового участка станет путепровод. Он устранит последнее на территории Иркутской области одноуровневое пересечение федеральной трассы «Сибирь» с Транссибирской железнодорожной магистралью. Это решит проблему пробок на железнодорожном переезде и сократит время в пути между Красноярским краем и Иркутской областью, — говорится в сообщении управления дорог.
Кроме того, проект повысит безопасность на дороге, выведя транзитный поток машин за пределы жилой застройки села.
