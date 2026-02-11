Названы самые популярные схемы обмана россиян перед Днем влюбленных

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мошенники могут активизироваться перед Днем влюбленных, который отмечается 14 февраля; среди вероятных схем — курьер «с цветами от тайного поклонника», агрессивная реклама «горячих» скидок, а также фальшивые предложения забронировать столик в ресторане, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Там предупредили, что мошенники активно используют интерес россиян к подаркам и различным видам активности перед праздниками. «Играя на доверии, спешке и естественном желании сэкономить, злоумышленники внедряют как новые, так и адаптированные схемы обмана», — отмечают эксперты. На основе мониторинга текущих угроз «Мошеловка» сделала прогноз наиболее вероятных мошеннических атак перед Днем святого Валентина.
«Курьер с цветами от тайного поклонника». Женщинам звонят или пишут, сообщая, что для них доставляют анонимный букет. Для получения просят оплатить «доставку» (199−499 рублей) на карту или «подтвердить личность», продиктовав код из смс (код подтверждения входа в аккаунт банка) «, — рассказали в “Мошеловке”.
Второй распространенной мошеннической схемой является фишинг с мнимыми «скидками 70% на подарки». «В соцсетях и контекстной рекламе появляется агрессивная реклама “горячих” скидок на ювелирные изделия, парфюм, нижнее белье к 14 февраля. Ссылки ведут на одностраничные сайты, где после оплаты товар не приходит или приходит откровенная подделка», — предупреждают эксперты.
Мошенники также могут предлагать через сайты-агрегаторы или в Telegram забронировать «эксклюзивный столик» в популярном ресторане на 14 февраля. «Для брони требуют предоплату. Деньги списываются, а брони не существует», — рассказали в «Мошеловке».
«Подарочный билет на романтический вечер». Приходят письма или сообщения о «подаренном билете» на специальное мероприятие (ужин с шоу, концерт, балет). Для «активации» просят ввести данные карты. В результате происходит списание средств и оказывается, что билета не существует", — раскрыли эксперты еще одну схему.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем — люди, ищущие подарки и развлечения к празднику. Эти схемы актуальны для февраля, так как на этот месяц приходится пик спроса на романтические услуги и подарки. «Эмоции, спешка и желание сделать приятный сюрприз снижают бдительность», — отметили в «Мошеловке».
Там советуют бронировать столики только через официальные сайты ресторанов или проверенные агрегаторы (с рейтингами и отзывами), подарки приобретать в официальных магазинах, и никому не сообщать коды из смс.
«Помните: настоящий курьер никогда не попросит вас оплатить доставку предварительно, особенно переводом на карту частного лица. Плата за доставку включается в стоимость заказа или оплачивается при получении», — напомнили также в «Мошеловке».