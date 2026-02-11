Новые правила авиаперелетов для пассажиров с детьми введут в РФ с 1 марта

Парламентарий также сообщил об упрощении провоза ручной клади: теперь покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску (даже если ребенок не летит) можно будет брать на борт «без проблем». Кроме того, авиакомпании будут обязаны раскрывать полные условия тарифа при бронировании и не брать плату за исправление ошибок в билетах, допущенных по их вине. Обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года, передает РИА Новости.