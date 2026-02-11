Новые правила авиаперелетов для пассажиров с детьми введут в РФ с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые авиационные правила, которые гарантируют семьям с детьми до 12 лет предоставление соседних мест в самолете без дополнительной платы. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
— В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат, — заявил Федяев.
Как пояснил депутат, соответствующие изменения внесены в федеральные авиационные правила приказом Минтранса.
Парламентарий также сообщил об упрощении провоза ручной клади: теперь покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску (даже если ребенок не летит) можно будет брать на борт «без проблем». Кроме того, авиакомпании будут обязаны раскрывать полные условия тарифа при бронировании и не брать плату за исправление ошибок в билетах, допущенных по их вине. Обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года, передает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что с 1 марта также устраняется правовая неопределенность: вводится конкретный критерий — задержка рейса более чем на 30 минут от времени в билете, при котором пассажир имеет право на полный возврат средств. Подробно регламентируются обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильем при задержках.