Боевики ВСУ угрожали матери погибшего российского военного

Украинские боевики отправляли фотографии погибшего российского солдата его матери, сопровождая их угрозами и издевательскими сообщениями. Об этом сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Белехова отметила, что жительница Липецкой области, столкнулась с угрозами. Помощь в решении ситуации оказали в Комитете семей воинов Отечества.
«Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить. Ей действительно было очень плохо», — сказала руководитель комитета в интервью ТАСС.
Белехова добавила, что на данный момент женщина оказывает поддержку другим семьям, потерявшим близких.
Ранее KP.RU писал, что руководство ВСУ оказывает давление на семьи военных. Родным украинских солдат передали информацию, что если бойцы сдадутся в плен российским войскам, то против них будут применены репрессивные меры.