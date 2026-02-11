Младший сержант Зимин спас подразделение от атаки беспилотников ВСУ

Российский военнослужащий Илья Зимин спас подразделение от налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Зимин нёс боевое дежурство по выявлению воздушных целей украинских войск.
«Младший сержант Зимин незамедлительно оповестил личный состав взвода и с помощью средств РЭБ подавил радиочастоты. В результате профессиональных действий младшего сержанта Зимина взвод своевременно покинул опасную зону, а FPV-дроны противника не достигли своих целей», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о подвиге российского военного Ильнура Сайфуллина. Сержант отразил атаки противника.
«Сержант Сайфуллин, применяя накопленный опыт, в условиях массированного применения противником БПЛА, подчинённым расчётом боевой машины отразил атаки националистов. Под руководством военнослужащего также были уничтожены вражеский миномётный расчёт и личный состав ВСУ», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.