В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска

«В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право», — сказала агентству Стенякина.