Норвегия создаст специальную комиссию для расследования по делу Эпштейна

Парламент Норвегии учредит специальную следственную комиссию для полномасштабного расследования в связи с новыми публикациями по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета Altinget.

Как передает издание, контрольный и конституционный комитет стортинга (парламента) принял решение о создании внешней «комиссии по Эпштейну». Подобные парламентские расследования в Норвегии инициируются крайне редко. Комиссия проверит работу всех дипломатических служб страны.

Решение принято на фоне новых разоблачений, которые вызвали скандалы вокруг королевской семьи и Министерства иностранных дел, говорится в статье.

Ранее правоохранители в Норвегии начали расследование в отношении бывшего премьер-министра и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда по подозрению в коррупции на фоне публикации файлов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Стало известно, что нидерландская школа дворецких The International Butler Academy в 2013 году предлагала своим выпускникам работу у Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в момент допроса по делу Эпштейна хватал себя за руки, чтобы они не дрожали.

