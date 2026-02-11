Бесплатный чек-ап: Инструкция по записи на диспансеризацию в 2026 для тех, кто работает

Федеральный порядок диспансеризации взрослого населения сегодня регулируется приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н, который продолжит действовать до июля 2027 года. Под диспансеризацией понимается целый комплекс мероприятий, включающий как базовый профилактический медосмотр, так и дополнительные методы обследований для определения группы здоровья и необходимости дальнейшего наблюдения.
Илья Русяев.
Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб».
Как отмечает эксперт, процедура организована в два последовательных этапа. Первый представляет собой скрининг с анкетированием, измерением давления, базовыми анализами и онкоскринингом по возрасту. Второй этап, более углубленный, назначается только при выявлении отклонений и может включать консультации узких специалистов и дополнительные исследования.
Записаться на обследование можно несколькими способами. Самые удобные — через регистратуру своей поликлиники, по единому номеру 122 или дистанционно на портале «Госуслуг». Субъекты РФ обязаны организовать проведение диспансеризации в удобное для граждан время, включая вечерние часы и субботы. Работающие граждане и студенты очной формы обучения могут пройти обследование как в своей поликлинике, так и в любой другой медицинской организации, участвующей в программе госгарантий, включая выездные мобильные бригады по месту работы или учёбы. Для записи понадобятся паспорт и полис ОМС, иногда могут запросить СНИЛС.
Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. При этом существует ряд категорий, для которых установлена ежегодная частота независимо от возраста. К ним относятся инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также работающие граждане предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста) и работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет.
«Вся диспансеризация проводится бесплатно в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы ОМС, но требует информированного добровольного согласия гражданина, который вправе отказаться как от всей процедуры целиком, так и от отдельных медицинских вмешательств в её составе», — заключил юрист.
Ранее правительство РФ утвердило список бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Пройти их смогут те, у кого биологический возраст опережает календарный на пять лет и более. В перечень вошли клинический анализ крови, общий анализ мочи и комплексное биохимическое исследование. Это позволит определить уровень ключевых маркеров: ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.