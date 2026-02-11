Бесплатный чек-ап: Инструкция по записи на диспансеризацию в 2026 для тех, кто работает

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. При этом существует ряд категорий, для которых установлена ежегодная частота независимо от возраста. К ним относятся инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также работающие граждане предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста) и работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет.