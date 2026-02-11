Горячие скидки и курьер с цветами: Россиянам напомнили о мошеннических схемах перед 14 февраля

Перед Днем влюбленных 14 февраля мошенники могут участить свои атаки. Среди популярных к празднику схем относят визит курьера с цветами «от тайного поклонника», напористую рекламу мнимых скидок и фальшивые услуги по бронированию ресторанов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Мошеловка».
«Женщинам звонят или пишут, сообщая, что для них доставляют анонимный букет. Для получения просят оплатить “доставку” на карту или “подтвердить личность”, продиктовав код из смс», — рассказал источник в беседе с РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе, жертвами обычно становятся те, кто подбирает подарки и развлечения к празднику. Эти схемы особенно актуальны в феврале, когда спрос на романтику достигает пика.
Чтобы не стать жертвой, в «Мышеловке» советуют бронировать через сайты ресторанов или надежные агрегаторы, покупать подарки в официальных точках продаж и не сообщать никому коды из смс.
Немногим ранее KP.RU напомнил о мошеннических схемах с предложением вложиться в якобы выгодный проект.