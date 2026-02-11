Возбуждено дело о халатности после отключений отопления во Владивостоке

Уголовное дело о халатности возбудили после аварийного отключения электричества, отопления и горячей воды во Владивостоке 10 февраля. По данным следственного управления СК России по Приморскому краю, под подозрением оказались должностные лица энергокомпании АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Следователи считают, что сотрудники компании ненадлежащим образом организовали работу по обеспечению надежного теплоснабжения горожан, из‑за чего на местной теплоэлектроцентрали произошла авария. В результате, как уточнили в следкоме, без тепла и горячей воды остались жители более чем 73 многоквартирных домов и семи образовательных учреждений Владивостока.
Расследование ведется по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности, сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы восстановить картину произошедшего и установить конкретных ответственных за бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей. В управлении СК подчеркивают, что в рамках дела будут проверены решения и действия всех причастных к работе ТЭЦ должностных лиц, а также условия, в которых эксплуатировалось оборудование.