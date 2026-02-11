Возбуждено дело о халатности после отключений отопления во Владивостоке

Расследование ведется по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности, сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы восстановить картину произошедшего и установить конкретных ответственных за бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей. В управлении СК подчеркивают, что в рамках дела будут проверены решения и действия всех причастных к работе ТЭЦ должностных лиц, а также условия, в которых эксплуатировалось оборудование.