Дальневосточники сметают субсидированные авиабилеты — за неделю подано 103 тысячи заявок

«С 3 по 9 февраля включительно через офисы продаж оформлено 8,5 тысяч бронирований по субсидированным тарифам на рейсы в/из пункты Дальнего Востока. Через сайт и приложение (16+) Аэрофлота поступило более 103 тысяч заявок, из них на текущий момент более половины запросов успешно прошли проверку на корректность документов и по ним оформлены билеты. Еще 20 тысяч заявок верифицированы и ожидают оплату через сайт со стороны пассажиров», — говорится в сообщении.