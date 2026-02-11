Ричмонд
Дальневосточники сметают субсидированные авиабилеты — за неделю подано 103 тысячи заявок

«Аэрофлот» продлил срок бронирования и усилил поддержку.

Источник: Freepik

Уже в первые дни после старта продаж 3 февраля субсидированных авиабилетов на летние рейсы в/из Дальневосточного федерального округа на сайте «Аэрофлота» (16+) зафиксирован рекордный спрос, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«С 3 по 9 февраля включительно через офисы продаж оформлено 8,5 тысяч бронирований по субсидированным тарифам на рейсы в/из пункты Дальнего Востока. Через сайт и приложение (16+) Аэрофлота поступило более 103 тысяч заявок, из них на текущий момент более половины запросов успешно прошли проверку на корректность документов и по ним оформлены билеты. Еще 20 тысяч заявок верифицированы и ожидают оплату через сайт со стороны пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в региональных офисах ДФО отмечается повышенный поток пассажиров, пик посещаемости приходится на утренние часы.

Специалисты подчёркивают, что система оформления субсидированных билетов работает стабильно.